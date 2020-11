Agenzia europea per i medicinali: Emer Coke è il nuovo direttore esecutivo

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - L’Agenzia europea per i medicinali dell’Unione Europea, ha nominato Emer Cooke Direttore esecutivo. Il suo mandato durerà cinque anni e sarà rinnovabile dal CdA. “Assumo il ruolo di direttore esecutivo dell’EMA in una crisi di salute pubblica di dimensioni senza precedenti - ha detto Emer Cooke - La mia priorità numero uno sarà promuovere la risposta dell’Ema alla pandemia e il lavoro già in corso per supportare lo sviluppo e l’approvazione di vaccini e trattamenti Covid-19 sicuri ed efficaci”. Ha sottolineato che l’Agenzia dovrà anche affrontare altre importanti sfide, tra cui la resistenza agli antibiotici, sostenere nuove ondate di innovazione e sfruttare al massimo le opportunità fornite dalla digitalizzazione per la scoperta e lo sviluppo di farmaci. Emer Cooke assume anche la posizione di presidente presso l’ International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), attualmente guidata dall’Ema. - (PRIMAPRESS)