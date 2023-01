A Modena il simposio "gastronomico" di Harold McGee e Davide Cassi

(PRIMAPRESS) - CASTELFRANCO EMILIA (MODENA) - Harold McGee, divulgatore scientifico statunitense noto per il suo libro “On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen”, e Davide Cassi, docente di Fisica della Materia presso l’Università di Parma, fondatore e direttore del Laboratorio di Fisica Gastronomica, mercoledì 1° febbraio saranno ospiti del Consorzio Produttori Antiche Acetaie Aceto Balsamico Tradizionale D.O.P. Con i due protagonisti si terrà un punto stampa presso l'Acetaia Gambigliani Zoccoli di Castelfranco Emilia alle ore 14. Harold McGee e Davide Cassi hanno rivoluzionato la cucina degli ultimi trent’anni introducendo un approccio al cibo da scienziati; rivestono un ruolo centrale negli studi che hanno dato un impulso determinante alla cucina molecolare, disciplina che, senza fare uso di sostanze chimiche additive, mette in evidenza i meccanismi e le reazioni chimiche alla base delle trasformazioni degli alimenti durante la loro preparazione. - (PRIMAPRESS)