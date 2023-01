A Bologna nasce il Primo Festival di Medicina Culinaria tra gusto e benessere a tavola

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Si terrà a Bologna, dal 24 al 26 febbraio 2023: la prima rassegna fieristica dedicata all’incontro tra scienza e arte culinaria, alla scoperta dei segreti per prevenire e vivere a lungo alimentandosi con gusto senza rinunciare al benessere. È il primo Festival in Europa, in collaborazione con SIES, dove accanto alla componente di confronto scientifico ci saranno laboratori pratici e corsi di cucina e pasticceria. Tra gli interventi figurano Rani Polak (Harvard Medical School di Boston), Michele Rubbini e Marco Veglia (Università di Bologna), Alberto Mantovani (Istituto Superiore di Sanità), Maurizio Ceccarelli e Antonella Pelagatti e si terrà che si confronteranno nella Sala del Palazzo dei Congressi delle Fiere di Bologna.

La seconda giornata del Festival, più pratica, avrà sede presso il Ristorante Libra, nel cuore di Bologna: dedicandosi a laboratori pratici per imparare a realizzare dolci ricchi di gusto e benessere. La terza giornata, sempre presso il Ristornate Libra, sarà l’occasione per condividere le più recenti novità scientifiche che ho appreso partecipando alla 22esima edizione del Congresso Internazionale di Nutrizione a Tokyo. - (PRIMAPRESS)