4 febbraio 2023: si prepara la Giornata mondiale contro il cancro promossa da UICC

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Il prossimo 4 febbraio 2023 si celebrerà la Giornata mondiale contro il cancro, coordinata dall'Unione per il controllo internazionale del cancro (UICC). La Giornata è un'iniziativa globale per migliorare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi di cancro e prevenire, rilevare e curare meglio la malattia.

Il World Cancer Day segna il secondo anno della campagna triennale "Close the care gap" incentrata sulla questione dell'equità. Questo secondo anno riguarda l'unione di individui e organizzazioni, sostenitori e responsabili politici nel chiedere il cambiamento e agire. Si tratta anche di celebrare il progresso del mondo reale, non solo nell'innovazione e nei progressi della medicina, ma anche le azioni più umili che possono avere un impatto significativo: motivare i vicini a fornire il trasporto per il trattamento del cancro per un altro residente o garantire che opzioni alimentari sane e convenienti sono offerti presso la scuola locale.

L'UICC esaminerà in modo più specifico il modo in cui i prodotti malsani come il tabacco, l'alcol e gli alimenti ultra-trasformati determinano una percentuale significativa di decessi per cancro prevenibili. L'UICC mira a evidenziare come alcune aziende che vendono questi prodotti spesso sfruttino gruppi già emarginati o vulnerabili (giovani, persone provenienti da contesti socio-economici bassi, minoranze etniche), amplificando le dure sfide di equità affrontate nella maggior parte dei paesi. - (PRIMAPRESS)