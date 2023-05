Salute: il 20° Congresso di oftalmologia del SOI, una tavola rotonda a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 20° Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana (SOI), che si terrà il 18 maggio 2023 (ore 11,30), sarà l'occasione per lanciare un appello per richiamare l’attenzione sulle principali problematiche dell’oftalmologia nazionale. Liste d’attesa spropositate, frazionamento delle visite oculistiche, mancato accesso alle cure, insufficiente utilizzo delle nuove risorse tecnologiche: "Queste - dicono gli esperti - sono le sfide che il nostro Sistema Sanitario Nazionale non sembra in grado di vincere, oltre alla generale scarsità di risorse e di medici oculisti operativi nel SSN. Il Congresso, dunque, diventa l'opportunità per identificare soluzioni capaci di migliorare l’assistenza oftalmologica in Italia e garantire assistenza di qualità a tutti i cittadini. Tra gli invitati al Congresso presieduto da Mattello Piovella (Presidente SOI), ci saranno Nino Cartabellotta Presidente Fondazione GIMBE, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute ,Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, e Marta Schifone, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati - (PRIMAPRESS)