Salute: c’è il via libera dell’Ema per il vaccino anti-Covid aggiornato alla variante Omicron

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - C'è il via libera dell'Ema per il vaccino anti-Covid aggiornato alla variante Omicron XBB (detta Kraken). Il ceppo "è strettamente correlato ad altre varianti attualmente in circola- zione", informa l'Ema. Quindi "si prevede che il vaccino contribuisca a mantenere una protezione ottimale contro il Covid causato da queste altre varianti". Può essere utilizzato negli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età. - (PRIMAPRESS)