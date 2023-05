Pillola abortiva gratis, Aifa: “Chiederemo un tavolo ministero-regioni per verificare le condizioni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bisognerà ancora attendere per la pillola anti-convenzionale gratis. Il Consiglio dell'Aifa intenderà attivare un tavolo con ministero e regioni per capire se ci sono le condizioni per un provvedimento di questo tipo come si stava discutendo nei giorni scorsi. Aifa, infatti, in una nota ha fatto sapere che mancano elementi perchè le commissioni consultive dell'Agenzia diano indicazioni precise sulle fasce di età per la gratuità della pillola anti- concezionale, sulle modalità di distri- buzione e sui costi per il Servizio sa- nitario nazionale. Il CdA ha rilevato dunque che non sussistono gli elementi essenziali per deliberare e ha chiesto approfondimenti. "Il Consiglio s'impegna inoltre ad attivare un tavolo con i ministeri vigilanti e la Conferenza delle Regioni". - (PRIMAPRESS)