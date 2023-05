Patologie pediatriche: partita la campagna fondi “Supereroi Insieme” di Medicinema per il Gemelli di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - È dedicata ai bambini e ragazzi con patologie complesse in cura presso i reparti pediatrici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma la campagna fondi "Supereroi Insieme" di Medicinema Italia. L'organo

izzazione no-profit dedicata a bambini e ragazzi che affrontano la malattia con lunghe degenze in ospedale, controlli frequenti, percorsi di riabilitazione, vivendo le implicazioni cliniche, ma soprattutto psicologiche di queste patologie in relazione alla loro età.

A loro è dedicata l’iniziativa di raccolta fondi “SUPEREROI INSIEME” di Medicinema Italia - l’organizzazione no-profit che utilizza il cinema come terapia in percorsi riabilitativi - che mira a sostenere un percorso specifico in cui, attraverso proiezioni cinematografiche sui supereroi e attività creative come il fumetto, i bambini e i ragazzi possano esprimere le loro emozioni e paure. Questa esperienza sarà condivisa anche con ragazzi che non sono in cura presso il Gemelli proprio per promuovere l’inclusione e il confronto tra pari. Un team di specialisti del Policlinico misurerà i benefici raggiunti soprattutto nel miglioramento dello stato psicofisico e nella riduzione di ansia e stress.

Il primo evento a sostegno di questa importante iniziativa è l’anteprima del film “CAMPIONI” concesso da Universal Pictures International Italy, che si terrà il 30 maggio alle ore 20.00 nei seguenti cinema THE SPACE: Moderno (Roma), Odeon (Milano), Porto Antico (Genova), Centro Le Torri (Trieste). “CAMPIONI”, film diretto da Bobby Farrelly, con Woody Harrelson, uscirà nelle sale cinema il 31 maggio. Marcus Marakovich (Woody Harrelson) è un ex allenatore di basket di una lega minore. Dopo una serie di passi falsi, l'uomo si ritrova di fronte a un tribunale, che gli toglie ogni incarico e gli affida la gestione di una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Sebbene Marcus ritenga che questi giocatori siano impossibili da allenare e che forse il suo compito sia solo quello di farli sentire uniti come una squadra, ben presto deve ricredersi. L'allenatore si rende conto che questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato. Non solo questi ragazzi impareranno le regole del basket, ma avranno molto da insegnare allo stesso Marcus e insieme creeranno qualcosa di davvero speciale.

