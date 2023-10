Nobel Medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman per i vaccini mRna: la determinazione oltre la ricerca

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il Premio Nobel per la Medicina 2023 assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che hanno reso possibili i vaccini anti-Covid non è solo ricerca ma anche determinazione e capacità di andare oltre gli ostacoli. "Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l'mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i due scienziati hanno contribuito a un ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni", ha scritto il Comitato per il Nobel. Eppure questo risultato non sarebbe mai avvenuto se katalin Karikó non avesse deciso di lasciare un'America decisa a stoppare quella ricerca e trasferirsi in Germania fino a diventare vice-presidente della BionTech. - (PRIMAPRESS)