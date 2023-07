Miopia: riconquistare la vista con la tecnica delle lenti intraoculari. Soldati: "Intervento veloce ed efficace"

(PRIMAPRESS) - VERONA - Riconquistare la vista oltre i fatidici dieci decimi e dire addio agli occhiali. Sono le lenti interoculari la nuova frontiera per liberarsi dalla miopia, il difetto visivo più diffuso al mondo che secondo i dati dell'OMS interesserà, entro il 2050, oltreil 50% della popolazione mondiale. Le cosidette Implantable Collamer Lens (ICL), realizzate in un materiale morbido, sottile, pieghevole e completamente biocompatibile chiamato collamer, sono essenzialmente delle lenti che vengono posizionate tra il cristallino e la pupilla. Uno delle strutture che esegue questo tipo di intervento è a Verona presso il Centro Neo Vista Laser diretto dal medico oculista Sandro Soldati.

"Basta un breve intervento che dura solo pochi minuti in anestesia locale per impiantare le lenti ICL - spiega Soldati - e il miglioramento è immediato fino a riconquistare una vista tra i 9 e i 12 decimi".

Da oltre 25 anni, grazie ai progressi tecnici sviluppati dalla ricerca oftalmologica negli Stati Uniti, sono state eseguite più di 2 milioni di procedure di impianto: le lenti ICL rappresentano una soluzione efficace e sicura non solo per la correzione della miopia, ma anche per altri difetti visivi come astigmatismo, ipermetropia e, più recentemente, presbiopia.

"I vantaggi di questo intervento - spiega ancora il dottor Soldati - lasciano l’anatomia dell’occhio inalterata, il periodo di recupero dopo l'intervento è molto breve, consentendo ai pazienti di tornare rapidamente alle loro attività quotidiane; offrono inoltre un’eccellente qualità visiva che rimane stabile nel tempo. Un altro aspetto importante è il materiale biocompatibile utilizzato, che riduce al minimo il rischio di infiammazioni. La procedura è cosnigliata per i pazienti che soffrono di occhio secco, problemi corneali o miopia elevata. La procedura con lenti ICL è, infatti, in qualche modo reversibile e le lenti possono essere rimosse e/o sostituite qualora si rendesse necessario come, per esempio, nel raro caso in cui la miopia dovesse peggiorare". - (PRIMAPRESS)