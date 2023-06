Bing, il popolare cartoon per bambini diventa testimonial della campagna della Società di Pediatria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il cinema d'animazione ed i cartoons diventano lo strumento di sensibilizzazione per la cultura di corretti stili di vita e per il benessere dei bambini. Per la prima volta in Italia la Società Italiana di Pediatria, Assonidi e la casa di produzione inglese Acamar Films con i suoi personaggi di puntacome Bing Bunny, condividono l'obiettivo per una campagna volta a promuovere il benessere dei bambini 0-6 anni.

Undicimila pediatri, oltre 400 asili nido, centinaia di migliaia di famiglie che seguono Bing sui canali Rai e su tutte le principali piattaforme di distribuzione di contenuti multimediali avranno la possibilità di ricevere messaggi importanti per la sana crescita dei più piccoli: cosa mangiare, come e quanto dormire, quando andare dal dottore, l’importanza di giocare all’aria aperta. "Fattori spesso trascurati per una sana crescita e con la partnership di Bing e con questa campagna guardiamo a telespettatori attivi come percettori di messaggi capaci di gettare un sema per corretti stili di vita per aiutare i nostri figli e nipoti a crescere sani e a diventare adulti sani. Questa partnership con Acamar e Assonidi è un tassello importante per la realizzazione della nostra missione: promuovere la salute psicofisica del bambino e il suo benessere sociale”, afferma Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria.

Il progetto LE BUONE ABITUDINI punta sulla popolarità di Bing, una delle serie più viste nella fascia prescolare, un successo incredibile che ha superato in alcuni casi serie iconiche come Topolino, Masha & Orso e Peppa Pig.

Bing è stato il programma per bambini in età prescolare più richiesto su Rai Play nel 2022. "Rai Kids ha collaborato a stretto contatto con la Società Italiana di Pediatria durante il periodo di quarantena dovuto alla COVID, ed è lieta di sostenere questa nuova importante campagna che coinvolge anche Assonidi e Bing, i cui personaggi sono molto amati dal nostro pubblico di bambini e famiglie", commenta Luca Milano, Direttore di Rai Kids. - (PRIMAPRESS)