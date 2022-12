Vela: The Ocean Race 2023 si prepara alla grande partenza del 15 gennaio da Alicante. Non ci sono equipaggi italiani

(PRIMAPRESS) - ALICANTE (SPAGNA) - Il 15 gennaio da Alicante partirà la Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio che avrà il suo traguardo, a giugno 2023, a Genova. L'edizione era stata rinviata di un anno a causa dell’emergenza Covid, ma ora è pronta a prendere il via dalla città spagnola di Alicante. Sulla start-line ci saranno 5 Imoca 60 foiler di nuova generazione, ai quali si uniranno un massimo di 5 VO65, le barche protagoniste dell’ultima Volvo Ocean Race. Non è ancora certo il numero finale dei VO65 dato che alcuni team stanno ultimando la formazione della loro squadra.

I team degli Imoca già iscritti sono i tedeschi di Malizia guidati da Boris Herrmann, gli americani di 11th Hour Racing con skipper Charlie Enright, i francesi di Biotherm Racing con Paul Meilhat, la sfida franco-svizzera di PRB con Kevin Escoffier come skipper, e il team franco-tedesco di Guyot Environnement. Tra i VO65 i confermati sono gli olandesi di JAJO, il team Viva Mexico e Team Poland. Nei prossimi giorni si attendono altre news.

La regata per la vittoria generale sarà articolata su 7 tappe: si parte il 15 gennaio da Alicante con destinazione Capo Verde, poi Citta del Capo in Sudafrica, prima della grande tappa del Southern Ocean fino a Itajai, Brasile, via Capo Horn. Poi Newport negli USA prima del ritorno in Europa: Aarhus in Danimarca, Kiel in Germania, l’Aia in Olanda e infine Genova. - (PRIMAPRESS)