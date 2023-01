Veicoli storici: torna a Versailles, il salone Retromobile che celebra i 100 anni della Dollar

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dall'1 al 5 febbraio torna l'appuntamento con Retromobile al Parco delle Esposizioni di Versailles, il salone dei veicoli d'epoca tra i più interessanti del panorama europeo. Quest'anno l'Heritage Department del Gruppo Stellantis sarà presente attraverso i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia, che quest'anno mettono in luce le loro attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio attraverso l'Heritage Department di FCA. Nel menu: un'Alfa Romeo SZ del 1989, un'Alfa Romeo Giulia Super Sprint del 1956, un'Abarth 850 TC del 1964 e la Lancia 037 del 1982. La Wolkswagen, invece celebra i 70 anni del suo iconico van Combi con l'arrivo di un veicolo rivisitato ma lasciando intatto lo spirito on the road di questo veicolo mettendo sotto il cofano un motore elettrico. Per gli appassionati di motociclette c'è un vero pezzo di storia delle due ruote: che parte da Louis Delachanal, il fondatore del marchio di biciclette Omnium nel 1890, era morto da tre anni quando Jeanne, una delle sue due figlie, che aveva rilevato l'azienda di famiglia a Charenton, decise di entrare nel mercato delle moto. Presentata nell'ottobre del 1923 ma lanciata nel 1924, la prima macchina, un 125 cc equipaggiato con il robusto motore a 4 tempi della casa svizzera Moser, non era priva di fascino. Sfruttando il fascino generale per l'America sulla scia della prima guerra mondiale, Jeanne Delachanal e suo marito battezzarono il marchio "Dollar" e gli diedero una testa di nativo americano come logo. Mostrando una certa dose di opportunismo, avevano inventato il marketing moderno.

Ritornando alle auto il gruppo Reanault celebrerà i 30 della Twingo. In una prima area, chiamata Originals Renault Garage, saranno esposti tre modelli sottoposti a retrofit 100% elettrici: Renault 4, Renault 5 e una Twingo rivisitata che sarà presentata per la prima volta al pubblico. Infatti, per i 30 anni di Twingo, il Design Renault ha spinto all’estremo la logica dello slogan “Twingo, spetta a voi inventarvi la vita con lei” rendendo inaspettatamente omaggio ad un’altra tendenza automobilistica anticonformista degli anni 1990, le lowrider californiane. - (PRIMAPRESS)