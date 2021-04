Urban e-mobility: il monopattino City Cross-E Black&Yellow "connesso" all'App Ducati

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Si chiama City Cross-E Black&Yellow ed è il primo della sua linea a essere dotato di connessione all’app Ducati Urban e-Mobility.Si tratta del monopattino elettrico pensato per garantire maggiore sicurezza ache su fondi stradali meno uniformi, garantendo prestazioni di confort più elevate. L’app integrata, progettata e sviluppata da Italdesign, consente di rimanere aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo. L’attenzione al comfort e alla sicurezza caratterizza anche la collezione di accessori della linea in licenza Ducati Urban e-Mobility, che si ispirano allo stile della casa motociclistica bolognese e sono pensati per soddisfare gli appassionati del brand motociclistico. Le linee, e non poteva essere diversamente,sono curate nel design per ospitare la tecnologia migliore che in questo momento offre il mercato. - (PRIMAPRESS)