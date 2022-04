Torino capitale delle “storiche” con Automotoretrò. Al Lingotto celebra i 50 anni della Fiat X 1/9

(PRIMAPRESS) - TORINO - Dal 28 aprile al 1 maggio al via la nuova edizione di Automotoretrò e Automotoracing. Le manifestazioni che uniscono il mondo delle due e quattro ruote accoglieranno nel polo fieristico del Lingotto Fiere e dell'Oval di Torino espositori, piloti e appassionati di motori provenienti da tutta Europa. La manifestazione organizzata da Bea Srl avrà come main sponsor Autostandar, concessionario del marchio DR e Sparco, eccellenza italiana nel campo nella produzione di equipaggiamento e accessori per il motorsport. L'edizione 2022 di AMR sarà anche l'occasione per festeggiare diversi anniversari: i 50 anni della Fiat X 1/9, sportiva compatta nata dalla matita di Marcello Gandini per Bertone, i 50 + 1 dell'Autobianchi A 112, i 125 anni della Indian la più antica casa motociclistica americana, che sarà celebrata con un’esposizione speciale nell’area tematica dedicata alle due ruote. A movimentare la quattro giorni ci sarà l’area esterna arricchita anno dopo anno e che per l’edizione 2022 vanta un calendario ricco di esibizioni di drifting e di vere gare automobilistiche. Tornerà il Trofeo La Grande Sfida, la challenge a inseguimento che quest'anno vedrà l’ingresso della specialità GR Yaris, con otto piloti che affronteranno la gara a tempo a bordo delle nuove Toyota dal DNA sportivo, dotate del più potente motore a tre cilindri al mondo 1.6 turbo con 261 CV. Torna anche il Trofeo Lady che vedrà sfidarsi otto campionesse di rally su Peugeot 208 R2B. - (PRIMAPRESS)