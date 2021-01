Suzuki Motorcycle lancia il primo Global Salon virtuale in 3D per scoprire tutti i nuovi modelli

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il distanziamento sociale ed i lockdown non fermano la passione per le due ruote, così Suzuki Motorcycle, il prossimo 5 febbraio lancia il primo salone digitale dedicato al marchio. Per accedere all’esposizione virtuale di Hamamatsu bisognerà scaricare l’App che consentirà di entrare nel padiglione dove sono presentati tutti i modelli della gamma. Secondo le prime informazioni si potrà accedere ad una serie di funzioni per assistere in streaming al lancio di nuovi prodotti. Il Suzuki Motorcycle Global Salon sarà, dunque, uno showroom virtuale con esposizione degli esemplari in 3D, un configuratore, tecnologie e sistemi elettronici, preventivi, FAQ e richieste particolari, chat con altri utenti.

La piattaforma è sviluppata sotto forma di applicazione scaricabile in modo gratuito. La prima versione del Suzuki Motorcycle Global Salon sarà quella destinata a Windows, affiancata presto dalla versione per smartphone. Si potrà navigare al suo interno a qualsiasi ora e si richiede per effettuare il download dell'App una registrazione tramite mail. Le registrazioni e il download della piattaforma saranno possibili alle ore 08:00 del prossimo 28 gennaio.