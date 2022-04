Suv elettrico: arriva sul mercato la cinese Aiways U5 a partire da 33mila euro

(PRIMAPRESS) - SHANGHAI – Aiways, fornitore di servizi di mobilità personale con sede a Shanghai, annuncia l’arrivo della versione 2022 del suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV), il SUV Aiways U5. La start-up cinese ha ottenuto l'attenzione del mercato grazie alla qualità e al prezzo competitivo del suo modello a emissioni zero, rendendo l’acquisto di un veicolo elettrico (EV) più accessibile per tutti. In Italia, a partire dal mese di luglio è in arrivo il model year 2022 del SUV Aiways U5 a emissioni zero, ottimizzato per soddisfare le tendenze attuali e attrarre la nuova generazione di acquirenti di veicoli elettrici.

Lo stile originale e il carattere sportivo del SUV Aiways U5 rimangono inalterati: il team di progettazione di Aiways si è concentrato soprattutto sul perfezionamento di alcuni dettagli, come l’occultamento dell'antenna DAB+ in modo da garantire una silhouette ancora più armoniosa e la disponibilità di U5 anche nel nuovo colore Grigio, che va ad affiancare le altre 3 livree Bianco Pastello, Light Blue e Aubergine.

In tutta Europa, la versione 2022 del SUV Aiways U5 sarà dotata di un cavo di ricarica ICCB universale per semplificare l'accesso alla ricarica trifase a 11 kW. La batteria da 63 kWh si ricarica dal 20% all'80% in soli 35 minuti con sistema a corrente continua (DC). L’allestimento XCITE garantisce 410 km di autonomia con una carica completa in modalità puramente elettrica (400 km per la versione premium PRIME).

Il livello di prezzo varierà a seconda dell’allestimento. In Germania, la versione XCITE del SUV Aiways U5 sarà disponibile a partire da 33.325€, tasse escluse e sarà caratterizzata da una ricca dotazione di serie, tra cui spiccano cerchi in lega da 17 pollici, impianto di climatizzazione dual-zone e innovativi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida (ADAS). La versione top di gamma PRIME disporrà di cerchi in lega da 19 pollici bi-tono, portellone posteriore elettrico con sensore di apertura anti-clip, sensori di parcheggio anteriori e Assistenza Automatica al Parcheggio (APA). Il prezzo in Germania partirà da 38.275€ tasse escluse. Per un ulteriore tocco di stile, è possibile personalizzare la propria Aiways U5 con il tetto nero (optional a 672€ oltre le tasse, listino tedesco).

Il prezzo accessibile a cui viene proposta Aiways U5, rende la mobilità elettrica un’opzione allettante per la maggior parte degli automobilisti. La versione 2022 del SUV Aiways U5 è disponibile in 14 paesi europei.

Alexander Klose, Vice President of Overseas Operations di Aiways, ha dichiarato: “Le modifiche apportate alla versione 2022 conferiscono uno stile nuovo e fresco al nostro modello iniziale. Nel 2019, il SUV Aiways U5 ha segnato l'inizio del percorso intrapreso dal brand Aiways. Tali aggiornamenti contribuiranno a implementare la sua popolarità, mentre la nostra azienda è impegnata ad ampliare la propria presenza nel Vecchio Continente”.

L'abitacolo del SUV Aiways U5 vanta un ampio spazio per i passeggeri e include un bagagliaio con 469 litri (VDA) a disposizione nella configurazione a 5 posti, ideale per fare viaggi durante l’estate. Una capacità che raggiunge 1.619 litri quando i sedili vengono abbattuti, un dato di rilievo per il segmento dei SUV elettrici.

Aiways mira a far conoscere la qualità e le peculiarità tecniche dei suoi prodotti in tutto il mondo che, unitamente ai recenti round di finanziamenti, ai rinnovati vertici aziendali e all’intensificazione di partnership globali, consolideranno il brand e la popolarità dei suoi prodotti nel panorama internazionale.

Quest’anno, Aiways amplierà la propria gamma con un secondo modello. Dal mese di marzo è partito il roadshow europeo del concept Aiways U6ion, che toccherà nove paesi europei in totale. Il concept U6ion di Aiways è una rappresentazione molto simile alla versione di serie del SUV-Coupé Aiways U6, che entrerà in produzione nell’innovativo stabilimento dell'azienda a Shangrao, in Cina, entro la fine del 2022. - (PRIMAPRESS)