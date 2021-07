Super Pick-Up: arriva anche in Italia il muscoloso Shelby F150 con 775 CV come una supercar

(PRIMAPRESS) - MONZA - Shelby American, consociata interamente controllata da Carroll Shelby International Inc., ha presentato la nuova generazione di Shelby F-150 Off-Road 2021, il super pick-up in serie limitata con marcate caratteristiche off-road e una potenza pari a quella di una supercar: ben 775 CV. Il modello è ora disponibile per la commercializzazione in tutto il mondo e il distributore ufficiale per l’Italia dei prodotti Shelby è il Gruppo CAVAUTO, con sede a Monza. Dopo aver speso oltre un anno nella progettatazione e nello sviluppo, la Casa americana ha “confezionato” un modello prodotto in serie limitata di soli 600 esemplari, una piccola parte dei quali destinata all’Europa. Le caratteristiche prestazionali sono eccezionali, tali da eleggerlo come il più potente di sempre. Infatti I valori di accelerazione e velocità massima riscontrati, raggiungono prestazioni da vera fuoriserie. - (PRIMAPRESS)