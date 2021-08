Sul circuito di Imola scendono in pista le "storiche" del Minardi Day. All'asta blasonate GT degli anni '60

(PRIMAPRESS) - IMOLA - Il prossimo 28 e 29 agosto il circuito di Imola ospiterà il Minardi Day dove a scendere in pista saranno le auto da corsa che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale. Si inizia sabato con le GT storiche ed i prototipi GTS per finire alla F1 e F2. Uno degli aventi più attesi, oltre alle prove in pista, è l’asta di “storiche” presentata da Giancarlo Minardi e l’Asta Finarte in collaborazione con Vision Up e Automotive Masterpiece. A scendere in pista ma anche per dei test driver c’è un autentico gioiello dello stile italiano degli anni ’50: la Effeffe Berlinetta, una c’è racer costruita interamente a mano con la passione dei fratelli Frigerio. ricalcando il mito di quei bolidi che correvano per le strade delle “Mille Miglia”, della “Targa Florio” o della “Carrera Panamericana” e che il fine settimana andavano con la stessa disinvoltura a teatro. Un capolavoro di stile e ingegneria Made in Italy ancora oggi estremamente attuale. - (PRIMAPRESS)