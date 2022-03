Sport auto: presentato il Team Mitsubishi Ralliart che correrà all'Asia Cross Country Rally

(PRIMAPRESS) - MILANO – Presentato il Team Mitsubishi Ralliart che parteciperà all'Asia Cross Country Rally (AXCR) 2022, in programma dal 6 al 12 agosto, con il suo modello dal valore strategico globale Triton (L200 in Italia), il pick up della categoria da 1 tonnellata di Mitsubishi Motors che ha garantito il proprio supporto tecnico diretto. Il Team Mitsubishi Ralliart, una squadra privata di proprietà della thailandese TANT SPORTS, ha nominato direttore del team il due volte campione del Rally Dakar nel 2002 e 2003, Hiroshi Masuoka.

AXCR è un evento di rally cross country certificato dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) che si corre principalmente in Thailandia. La competizione si svolge nel clima caldo e umido tipico del sud-est asiatico, su impegnativi percorsi fuoristrada tra giungle e montagne. Mitsubishi Motors sfrutterà il feedback ottenuto durante questa competizione rallistica per perfezionare ulteriormente i punti di forza del veicolo, tra cui la rigidità della carrozzeria e del telaio, la capacità di controllo e le prestazioni fuoristrada.

"Per molti anni, Mitsubishi Motors ha gareggiato nel Campionato del Mondo di Rally e nel Rally Dakar, vincendo in entrambe le competizioni e, proprio attraverso questi test estremi, arrivando a migliorare le prestazioni di guida delle proprie vetture che, oggi, sono in grado di affrontare ogni condizione atmosferica e stradale in tutta tranquillità", ha affermato Hiroshi Masuoka, direttore del Team Mitsubishi Ralliart. "La partecipazione di Mitsubishi Motors all'AXCR in qualità di supporto tecnico rafforzerà l'unicità del nostro prodotto, in particolare per i modelli strategici della regione ASEAN, inclusi i pick-up e i SUV della categoria da 1 tonnellata. Il Team Mitsubishi Ralliart si sta preparando a soddisfare le aspettative dei fan, vi invitiamo quindi a seguirci”.

Mitsubishi Motors ha rilanciato il suo marchio Ralliart nel novembre 2021 e ha iniziato le vendite di edizioni speciali in Thailandia e di accessori in Giappone. Partecipare ad attività nell’ambito del motorsport, offrendo il proprio supporto tecnico al Team Mitsubishi Ralliart, consente a Mitsubishi Motors di mostrare il suo know-how ingegneristico e la passione che le automobili Mitsubishi riescono a instillare. - (PRIMAPRESS)