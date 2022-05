Software difettoso: Bmw richiama oltre 61 mila vetture X3,X4 e X5 per pericolo blocco motore

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - A causa di un problema al software la casa automobilistica tedesca Bmw è stata costretta a richiamare 61.714 vetture dei modelli suv X3, X4 e X5, costruiti tra il 18 agosto 2016 e il 28 febbraio 2022, e venduti in tutto il mondo. Il difetto riscontrato riguarda il controllo elettronico delle prestazioni del motore che in alcuni casi potrebbe portare a un calo della coppia del propulsore fino anche al blocco definitivo. Lo ha rivelato il settimanale tedesco "Der spiegel", secondo cui l'assistenza clienti del costruttore ha iniziato a chiamare i clienti già dal 24 maggio scorso. La società tedesca ha comunicato che i clienti interessati saranno avvisati e gli verrà chiesto di portare la loro auto in un'officina autorizzata, dove il software verrà riprogrammato. Sul sito di Bmw è possibile inserire il numero a 17 cifre di identificazione del veicolo per verificare se la propria auto fa parte dell'attuale campagna di richiamo. - (PRIMAPRESS)