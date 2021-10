Si toglie i veli la nuova Range Rover con i propulsori mild-hybrid e le versioni Serenity ed Intrepid

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stata presentata ieri in uno streaming video la nuova Range Rover, il SUV di lusso dalle linee fluide e dall'anima tecnologico. Con una serie di propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid* – e una Range Rover completamente elettrica che si unirà alla gamma nel 2024 – oltre a una scelta di interni a quattro, cinque o sette posti disponibili su passo standard e lungo, la Nuova Range Rover, come ama sottolineare la casa di Coventry, è a suo agio in qualsiasi ambiente. Thierry Bolloré, Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover è una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso più desiderabili al mondo, per i clienti più esigenti. Scrive oggi il nuovo capitolo di una storia di innovazione pionieristica che è stata il segno distintivo della Range Rover per oltre 50 anni.” La nuova versatile piattaforma modulare longitudinale di Land Rover, MLA-Flex, è la base di ogni aspetto di questo SUV di lusso, dalle sue capacità ineguagliabili alla maneggevolezza, alla sua impareggiabile raffinatezza. Combinando tecniche ingegneristiche all'avanguardia con nuovi livelli di sviluppo virtuale e con il severo programma di test Land Rover, la Nuova Range Rover offre nuovi livelli di qualità. Una coppia di innovativi propulsori per veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) Extended Range* registra emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km, con un'autonomia di guida in modalità elettrica che può arrivare fino a 100 km1. Nella guida reale si stima un'autonomia di 80 km, sufficiente per consentire ai tipici clienti Range Rover di completare fino al 75% dei loro spostamenti utilizzando solo l'energia elettrica7. Il nuovo SUV di lusso è disponibile nei modelli SE, HSE, Autobiography. Una First Edition sarà disponibile per tutto il primo anno di produzione, basata sull'allestimento Autobiography e caratterizzata da specifiche esclusive. È disponibile con esclusiva finitura Sunset Gold Satin, tra una scelta di cinque colori esterni. Entrambi i modelli, standard (SWB) e passo lungo (LWB) sono disponibili con cinque posti, mentre la sola versione a passo lungo è disponibile anche con una terza fila di sedili, per ospitare fino a sette adulti. La nuova Range Rover SV è una squisita interpretazione del lusso e della personalizzazione Range Rover, realizzata a mano dalla divisione Special Vehicle Operations. Il modello SV** è proposto in entrambi i modelli di carrozzeria SWB e LWB, con caratteristiche esclusive, inclusi nuovi temi di design SV Serenity e SV Intrepid, e una configurazione SV Signature Suite a quattro posti. - (PRIMAPRESS)