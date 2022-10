Salone Nautico di Bologna: dal 15 al 23 ottobre in vetrina la nautica accessibile fino a 15 metri

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA – Il Salone Nautico di Bologna punta a posizionarsi tra i saloni di riferimento in Europa nel segmento di imbarcazioni tra i 6 e i 15 metri. È questo lo spirit della presentazione della rassegna che si svolgerà nel quartiere fieristico bolognese dal 15 al 23 ottobre. La presentazione della società Saloni Nautici d'Italia nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha mostrato i numeri che costituiscono lo zoccolo duro della nautica italiana con il segmento più popolato e che rappresenta il 75,6% del mercato generando un fatturato di 6.1 miliardi di euro.

“Dalla prima edizione del 2020 ad oggi abbiamo implementato il numero delle imbarcazioni in mostra, portandole da 100 a oltre 160, anche le aziende espositrici sono aumentate, passando dalle iniziali 39 alle attuali 63. Quello però che ripaga tutti gli sforzi organizzativi compiuti durante la pandemia, con una edizione in pieno lockdown – ha spiegato Gennaro Amato di Saloni Nautici che insieme al presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini -, è la stima e fiducia che ci è stata riconosciuta da alcuni cantieri italiani importanti che, per la prima volta, hanno deciso di partecipare al Salone Nautico Internazionale di Bologna aumentandone la visibilità e valorizzandolo ulteriormente”. - (PRIMAPRESS)