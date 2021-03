Salone delle due ruote di Milano: arriva la conferma di Honda Motor Company

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, incrocia le dita e guarda al programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho per una edizione non compromessa dalla presenza del Covid. Intanto il pensiero positivo delle aziende fa arrivare nche le prime conferme ufficiali. In una nota diffusa stamane, l’Eicma ha infatti annunciato la presenza di Honda Motor Company. Viene quindi confermato un top brand del settore, che si affianca ad altre importanti iscrizioni tra le file degli espositori che sta incassando l’Edizione numero 78 del più importante evento espositivo al mondo per l’industria delle due ruote. - (PRIMAPRESS)