Ryck 280, il versatile Day Cruiser tedesco che si diverte in “acque mosse”

MILANO - Ryck 280, del cantiere tedesco Hanse Yacht, è un Day Cruiser dai molti volti. Nei suoi 9,50 di lunghezza riesce anche a soddisfare chi vuole dormire una o due notti fuori. In coperta il camminamento largo 25 centimetri, tientibene e murate alte restituisce un impressione di robustezza. Questa caratteristica del nuovo 280 dà subito un'idea di sicurezza, rendendola adatta anche a famiglie con bambini. Il pozzetto allo stesso tempo è pensato senza gradini e dotato di un divano ad L. Lo schienale del divano può abbassarsi per creare un'ulteriore zona prendisole oltre a quella di prua. La poppa può poi essere fornita di tavolo, frigorifero e wetbar con griglia o fornello. All'estrema poppa sono presenti due plancette con scaletta per scendere in mare e una doccia con acqua calda e freedda. A prua invece un'ancora con salpancora elettrico. Il Ryck 280 è dotato di T-Top con due tendalini aggiuntivi per ombreggiare tutta la coperta. Tra gli optional disponibili ci sono portacanne da pesca e barre per lo sci d'acqua. Essendo una barca pensata anche per trascorrere weekend fuori è dotata di uno spazio sottocoperta. Si può in ogni caso optare tra una cabina con cuccetta doppia o per un gavone enorme per le attrezzature degli sport acquatici. Di serie è presente un bagno separato. Le finestrature permettono l'ingresso di luce naturale e aria. La caratteristica prua rovescia favorisce la navigazione in acque mosse.. La plancia di comando è protetta da un parabrezza ed ha a disposizione due plotter da 12 pollici. A spingere l'imbarcazione un fuoribordo Mercury da 250 a 350 cavalli.