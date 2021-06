Roma: oggi l'arrivo nella capitale delle "storiche" della Mille Miglia. Guida la classifica l'Alfa Romeo 6C di Vesco-Salvinelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Mille Miglia arriva oggi 17 giugno a Roma e la capitale si prepara ad accogliere le 375 vetture storiche in gara, nelle strade della Dolce Vita tra via Veneto e Porta Pinciana. Dalle 15 e sino alla mezzanotte di oggi la chiusura delle strade sarà in entrambi i sensi di marcia. Infine, venerdì per tutto il giorno, e sabato sino alle 20, la chiusura di via Veneto tra Porta Pinciana e via Boncompagni sarà di nuovo solo verso piazza Barberini. Domani 18 giugno le vetture saranno schierate come in una partenza di Le Mans lungo tutta via Veneto. La prima tappa partita da Brescia e conclusasi ieri a Viareggio vede in testa, al momento l’equipaggio Vesco-Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 SuperSport (1929), seguiti da Miatto-Borchia su OM 665 SMM Superba 2000 (1929) che corre con i colori della Deutsche Bank e Belometti-Bergomi su Lancia Lambda Spider (1929). - (PRIMAPRESS)