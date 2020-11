Ritorno alla mobilità individuale con la pandemia. Cresce l'interesse per gli scooter a 3 e 4 ruote

(PRIMAPRESS) - SVIZZERA - L’emergenza sanitaria da Covid e il problema dell’affollamento dei mezzi di trasporto sta spingendo nuovamente l’utilizzo di mezzi propri con l’incremento di traffico stradale. Se per la fascia di pendolari già utilizzatori di scooter e motociclette il ritorno alla mobilità individuale nelle zone non ancora interdette è stato un processo fisiologico, ora si affaccia un nuovo segmento anche di over 50 che non ha mai utilizzato le “due ruote” e si rivolge alle proposte fornite dal mercato dai più facili e tranquillizzanti scooter a 4 e 3 ruote. Nella gamma di questo ristretto segmento c’è il Qooder 4, il veicolo a 4 ruote che coniuga l’agilità di uno scooter alla sicurezza di aderenza sull’asfalto e il QV3. I due veicoli sono dotati di sospensioni idro-pneumatiche che aiutano anche i piloti meno provetti a mantenere con facilità le traiettorie sull’asfalto bagnato anche grazie al sistema frenante integrale. “Il successo del QV3, sottolinea Andrea Mastrorilli, CEO di Qooder, non ci sorprende in considerazione degli elevati, e unici, contenuti tecnologici di questo tre ruote che ha nella leggerezza e facilità di guida i pregi migliori. E’ anche la conferma che in questo periodo l’attenzione è rivolta verso mezzi che permettono di muoversi in libertà e sicurezza. Le nuove restrizioni, introdotte in diversi Paesi, non sono certo il modo migliore per sostenere le Case costruttrici e tutto il comparto dell’indotto mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro che si appena ripreso da un lungo periodo di inoperosità. Tuttavia guardiamo già al prossimo anno con ottimismo e impegno: obiettivo tornare almeno alla quota di mercato raggiunta l’anno passato. Nuove proposte e soprattutto l’introduzione dei propulsori elettrici saranno la spinta per una vera ripartenza.” - (PRIMAPRESS)