Prima dell’addio al termico di Lamborghini ecco due one-off a V12 aspirato: Invencible e Auténtica

(PRIMAPRESS) - SANT'AGATA BOLOGNESE - La Lamborghini guarda al futuro e al nuovo corso della sostenibilità nell'automotive così segna una deadline per l'impiego di motori termici ma l'addio non poteva avvenire senza lasciare un segno "storico" nell' inversione di tendenza. Sul mercato arriveranno, infatti, due esemplari One-Off, una roadster ed una coupé, che celebrano la fine della produzione di supersportive con motore a combustione V12 prima dell’era ibrida.

Lamborghini celebra ancora una volta il motore V12 aspirato con l'Invencible e la roadster Auténtica. Due vetture uniche che esaltano il DNA del marchio e rappresentano l’apice dell’esclusività e della personalizzazione coinvolgendo il cliente sin dall’inizio del progetto per realizzare vetture completamente tailor made. - (PRIMAPRESS)