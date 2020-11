Per il futuro elettrico di Lamborghini torna al comando della casa bolognese Stephan Winkelman

(PRIMAPRESS) - SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) - Un ritorno ai vertici di casa Lamborghini. Il berlinese Stephan Winkelmann (56) dal 1° dicembre ritornerà al timone della Lamborghini nel ruolo di Ceo, in sostituzione di Stefano Domenicali, già direttore sportivo della Ferrari, destinato a diventare il patron della Formula 1. Una sostituzione voluta dal Ceo di Volkswagen Group, Herbert Diess per affrontare la sfida per i prossimi dieci anni (elettrificazione, guida autonoma, digitalizzazione della gamma) lanciata contro Tesla con la creazione della divisione Artemis che ha in progetto lo sviluppo di una ammiraglia 100% elettrica battezzata Landjet. Sarà prodotta dal Gruppo Volkswagen ad Hannover con autonomia di 650 km, debutto nel 2024. Non è dato sapere se si tratterà di un Suv o di una berlina. Le versioni Bentley e Porsche arriveranno successivamente.

Si tratta di un ritorno per Winkelmann che ha ricoperto il ruolo di presidente e ad della Lamborghini ma anche presidente di Audi Sport: nel 2004, infatti, questo manager, sostituì Werner Mischke, ex direttore Audi. E proprio lui decise di affidare i disegni delle vetture alla Lamborghini Centro Stile a capo della quale si erano alternati stilisti di peso come Donckerwolke, De Silva, Fitzgerald e Perini. - (PRIMAPRESS)