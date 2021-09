Offroad: alla Fiera Internazionale dei fuoristrada di Viareggio arriva il muscoloso 4x4 Granadier

(PRIMAPRESS) - TORINO – Alla Fiera Internazionale Fuoristrada - Versilia 2021, la manifestazione a ingresso gratuito per gli amanti dell’off-road organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada, che si terrà a Viareggio (LU) il 15-16-17 ottobre 2021, vedrà in scena il muscoloso all road, Grenadier, il 4X4 di dell'inglese INEOS che ha voluto innovare il segmento dal punto di vista motoristico ma tornando al passato in fatto di styling. Chi fa off-road, commentano alcuni appassionati di fuoristrada estremo, non apprezza l'evoluzioni di alcuni brand che hanno completamento sacrificato il concetto di robustezza al design e al confort. La Fiera Internazionale Fuoristrada ospiterà la tappa italiana del 2B Tour globale del Grenadier, che dopo Europa e Regno Unito approderà in Medio Oriente, Australia e Africa sub-sahariana. La sigla 2B identifica lo stadio di evoluzione del prototipo che sta affrontando una sessione di collaudo eccezionale: oltre 1,8 milioni di km nelle condizioni di terreno e atmosferiche più severe, in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)