Nuovo Kia Sportage, il debutto del SUV coreano anche con la versione Plug-in da 265 cv

(PRIMAPRESS) - MILANO – Da domani 15 gennaio debutta nella rete vendita italiana il Nuovo Kia Sportage. Si tratta della quinta generazione di Sportage, il Suv best seller di Kia, è stata progettata per il mercato europeo, con l’intento di occupare uno spazio di riferimento nel segmento dei SUV in Europa.

Costruito sulla nuova piattaforma "N3", è stato dato risalto al piacere di guida e al comfort lavorando su un passo, distanza tra gli assali, dedicato ed esclusivo, con proporzioni ideali per le strade europee. Questo approccio meticoloso ha permesso di offrire un SUV che risponde perfettamente agli standard europei, in particolare per la sua praticità e versatilità d’uso quotidiano. La progettazione così specifica ha determinato inoltre, rispetto al precedente Sportage, una migliore capacità di carico, un maggiore spazio per la testa e per le gambe ed una comodità inusuale per i passeggeri della seconda fila a livello degli arti inferiori. I propulsori ibridi di ultima generazione migliorano ulteriormente le potenzialità della nuova generazione europea di Sportage, poiché riducono in modo drastico le emissioni, aumentando contemporaneamente il risparmio di carburante. La versione ibrida plug-in (PHEV), inoltre, rappresenta una novità assoluta di grande rilievo per Sportage, offrendo la possibilità di percorrere la maggior parte dei trasferimenti quotidiani, per lavoro o per piacere, in modalità esclusivamente elettrica. La quinta generazione di Sportage comprende nella sua gamma anche una variante ibrida high-tech (HEV) e due propulsori mild-hybrid (MHEV) benzina o diesel. “Sportage rappresenta un tassello fondamentale della storia di Kia in Italia – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti – In questi trent’anni il nostro brand si è evoluto trasformandosi radicalmente e continuando a crescere sia in termini di qualità, design e tecnologia dei propri prodotti. Presentare oggi la quinta generazione di Sportage significa celebrare questo percorso straordinario”. Per la versione di Sportage Plug-in Hybrid, il motore turbo è stato affiancato da un motore elettrico da 66,9 kW servito da una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh. L’abbinamento dei due propulsori porta la potenza totale erogata dalla versione Plug-in a 265 CV, di cui 180 CV provenienti dal motore T-GDI. - (PRIMAPRESS)