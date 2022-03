Nuovo Austral di Renault: il Suv tecnologico con 32 dispositivi di assistenza alla guida

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Sulla scia della Nouvelle Vague tracciata con i modelli Arkana e Nuova Mégane E-TECH Electric, il gruppo Renault, punta a fare dell’auto un mix di energia e servizi.

Il nuovo Austral, prodotto nello stabilimento della castigliana Palencia in Spagna, si presenta con un design esterno muscoloso come ci si aspetta da un Suv anche se “cittadino”, ma allo stesso tempo dalle linee morbide. Gli interni high-tech e raffinati del Nuovo Austral mostrano il display OpenR con tutti i dati di bordo, oltre a quelli di navigazione e multimedialità, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google. I due grandi display da 12’’, ai quali si aggiunge un head-up display da 9,3’’, offrono una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un’esperienza di guida intuitiva, immersiva e connessa. Nuovo Austral può contare su 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), la modalità Multi-sense e il 4Control Advanced, l’ultimo sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault. Tutte tecnologie smart al servizio del comfort. Prima vettura Renault progettata sulla piattaforma CMF-CD di terza generazione, sviluppata congiuntamente nell’ambito dell’Alleanza, Nuovo Austral propone un’inedita versione del sistema E-TECH “Full Hybrid”, potente e più efficiente, e due motorizzazioni benzina “Mild Hybrid” da 48V e 12V. Diverse tecnologie di elettrificazione per una gamma che soddisfa tutte le esigenze di utilizzo dei clienti privati e delle flotte. Il Nuovo Austral sarà commercializzato a partire da questo autunno. - (PRIMAPRESS)