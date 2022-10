Nuova Range Rover Sport: il concetto "luxury e hi-tech" del fuoristrada dal cuore sostenibile

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nuova generazione di Range Rover Sport farà storcere il naso agli appassionati del marchio che prediligono le forme più aggressive in una vettura 4x4 ma in realtà questo nuovo modello della sport porta con sé una filosofia ispirata ad un concetto di design e linee pure (fiancate lisce e maniglie a scomparsa ne sono un esempio) che ne fanno una vettura “luxury” ma senza togliere nulla al suo spirit “offroad”.

la Range Rover Sport è disponibile anche con l’allestimento First Edition che monta di serie un “clima quadrizona”, cruise control adattativo che funziona anche in fuoristrada, head-up display, sedili a regolazione elettrica con funzione massaggio, molle ad aria, rivestimenti estesi in pelle e i fari Digital Led che consentono di deviare la luce, permettendo di illuminare attorno alle altre auto ma senza abbagliarle e di modificare la forma del fascio luminoso in base al meteo che viene letto in automatico dal display. E a proposito di display questo resta un elemento centrale della consolle per alcuni considerato troppo invasivo ma a pensarci bene quando la vettura è impegnata in un percorso offroad su una pendenza che non consente un’ampia visuale, le immagini che arrivano dalle telecamere sul display permettono una guida consapevole. Le sue dimensioni sono di 13,7” e bisogna farci un po’ la mano per riconoscere tutte le funzioni programmabili. Ma una volta presa dimestichezza diventa un gioco da ragazzi.

I prezzi partono da € 95.300 con le consegne programmate da fine anno. Anche se il 2022 ha fatto registrare un po’ di ritardi. La Range Rover Sport permette di scegliere fra motori 3.0 a sei cilindri ibridi ibridi (diesel con 249, 300 o 350 CV) o plug-in (441 o 510 CV e oltre 100 km di autonomia ufficiale in elettrico). Per tutti i modelli, il cambio è automatico a otto marce e la trazione integrale (diventa posteriore sotto i 160 km/h quando non serve, per ridurre i consumi). - (PRIMAPRESS)