Nell'attesa di debuttare per il grande pubblico, il Dragster Italjet prende servizio all'Autodromo di Monza

BOLOGNA - Bisognerà attendere il 2021 per il debutto del nuovo Dragster di Italjet, il brand motociclistico bolognese che è diventato fornitore ufficiale dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, lo storico circuito che ospita le più importanti corse motociclistiche e automobilistiche, tra cui, da quest'anno e dopo 14 anni di assenza, anche il Campionato Mondiale di Formula 1. Lo scooter sportivo interpretato da Italjet made in Italy si presenta con un look caratterizzato da una sua inconfondibile personalità. Ed anche questo ha contribuito a farlo scegliere come "Pit bike" dell'Autodromo per essere utilizzato da piloti e addetti ai lavori negli spostamenti nei paddock. Alle due unità demo del nuovo DRAGSTER Italjet, già consegnate alla Direzione del circuito, se ne aggiungeranno altre una volta avviata la produzione di serie, prevista per il primo trimestre del prossimo anno. "E' per noi una grandissima soddisfazione poterci fregiare della qualifica di fornitore ufficiale di questo celebre circuito. All'Autodromo di Imola siamo legati da un solido rapporto di collaborazione, oltre a condividere lo stesso fortissimo senso di appartenenza al territorio, la Motor Valley italiana" dichiara Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet Spa "Il Dragster, da noi definito Urban Superbike, è un inno alla sportività e ai suoi valori. Gli stessi che si respirano in Autodromo, dove abbiamo realizzato i test preliminari di pre-collaudo dei primi prototipi".