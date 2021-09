Nautica: sarà Feat Yachts di Riccione il dealer nazionale per i day cruiser Nerea di Fano

(PRIMAPRESS) - FANO - Sarà l'organizzazione Feat Yachts di Riccione a commercializzare in esclusiva per l'Italia, le imbarcazioni del cantiere fanese Nerea Yacht che da due anni ha lanciato, sotto la spinta di Dario Messina, una versione molto personalizzata di Day Cruiser con dettagli d'alta gamma. La partnership è stata annunciata al Salone di Genova, la fiera nautica che chiuderà domani 21 settembre, dopo un rincuorante sold out per il settore. La nuova rete vendita già operativa, permetterà al brand di sviluppare e rafforzare i propri canali commerciali sul territorio nazionale. - (PRIMAPRESS)