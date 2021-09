Nautica: Salone di Genova pronto a salpare. Ecco le tendenze dei nuovi yacht

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Apre domani 16 settembre il Salone Internazionale della Nautica di Genova, la rassegna ligure di Confindustria nautica arrivata alla 61ma edizione che sembra aver superato il pesante stop provocato dalla pandemia. La nautica, nonostante nessuna rilevante politica per favorire un Made in Italy che continua ad essere tra più apprezzati nel mondo, ha mostrato di essere fortemente resiliente. La stagione che si sta concludendo è andata molto bene nella vendita di imbarcazioni nuove tanto che la domanda, in alcuni segmenti, è stata superata dall’offerta con effetto traino anche per l’usato “garantito”. Per il mercato nautico, dopo la vetrina di Genova che si chiuderà il 21 settembre, guarda già all’Expo di Dubai e per molti cantieri italiani sarà una stagione particolarmente soddisfacente a giudicare dai tempi della lista d’attesa per la consegna. Ma come saranno le tendenze per la nuova generazione di yacht? Si confermano sempre di più due concetti costruttivi fondamentali: spazio a bordo e non solo per gli armatori ma anche per gli ospiti garantendo al massimo la loro privacy e sostenibilità che dalla narrazione di soli valori passa a soluzioni concrete di filiera produttiva. E nei padiglioni è nella darsena questi concept saranno alquanto visibili per molti modelli dei cantieri più blasonati. Un buon esempio di sintesi è il BG72 Bluegame (22,71 mt.)il brand del Cantiere Sanlorenzo, i cui layout strizzano l’occhio agli appassionati di Open e Flybridge. Con una coperta a tutta vista, un baglio importante di 5,60 metri e una cabina di pilotaggio che dà la sensazione di essere in quella di una grande nave da crociera. Un lavoro di linee esterne e soluzioni dentro-fuori che premiano il lavoro dell’archistar delle carene fisherman, Lou Codega e dello Studio Zuccon. A fare il resto è la motorizzazione con due Volvo IPS da 900 o da 1.000 Cv (la velocità massima è rispettivamente di 28 e 30 nodi) per assicurare prestazioni e manovrabilità. - (PRIMAPRESS)