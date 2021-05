Nautica: rinasce il Riva Diable, lo yacht sportivo e veloce del celebre marchio della “Dolce Vita”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il nome riporta indietro l’orologio del tempo agli inizi degli anni Sessanta, quando sullo scafo dell’iconico Riva Super America fu mutuato il Riva Diable. Ora questa imbarcazione da 68 piedi del celebre marchio ritorna in chiave contemporanea. Il progetto del nuovo Riva 68’ Diable va a consolidare Riva nel segmento sotto i 70 piedi con una barca a motore sportiva e veloce, ma che punta anche molto sulla abitabilità di bordo. Il progetto è nato dalla matita di Mauro Micheli, fondatore con Sergio Beretta di Officina Italiana Design, in collaborazione con la Direzione Engineering di Ferretti Group.

Negli esterni il progetto del Riva 68′ Diable punta su una linea inconfondbule quale è quella delle barche Riva. Un profilo sportivo ed elegante rende questo yacht di 20.67 metri ideale per chi vuole vivere il Mediterraneo al top. Il progetto punta forte sulla vivibilità di bordo. Il nuovo hard top dal design lineare e pulito nasconde alla vista gli elementi tecnici e tecnologici. Allo stesso tempo protegge e ripara le zone centrali e quindi l’area pranzo e la stazione di comando del ponte principale.

Il tettuccio è apribile in due direzioni (fronte marcia e contromarcia). L’arredo del pozzetto prevede due grandi prendisole, uno a chaise-longue fronte mare e un altro che può essere coperto, insieme alla zona dining, grazie a un bimini a scorrimento automatico integrato nell’hard top. Anche a prua sarà posizionata una zona vivibile.

Il layout del ponte inferiore prevede 3 cabine a disposizione di 6 ospiti, che si sviluppano attorno a un’area aperta con cucina e salone. La cabina armatoriale a centro barca, la cabina doppia con letti singoli a sinistra, mentre la VIP è a prua. Ogni cabina è servita da un bagno. La motorizzazione si basa su 2 X MAN V12 potenza 1550 mhp / 1140 kW a 2300 g/min che mandano l’imbarcazione a 33 giri. - (PRIMAPRESS)