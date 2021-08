Nautica, lo Yachting Festival di Cannes pronta al "varo" dal 7 al 12 settembre

(PRIMAPRESS) - CANNES - Se l’industria nautica doveva riaffermare ancora una volta il suo valore nell’economia turistica italiana anche in questa difficile stagione in corso, c’è riuscita. Natura e vacanze outdoor sono state il mantra delle vacanze post lockdown. Le barche sono diventate oasi e gusci di riservata protezione dalla possibile trasmissione del virus da parte di irresponsabili no-vax. In realtà anche una parte di turismo nautico è stato con luci ed ombre per via di mancati controlli nei porti o della barca lasciata in rada per poi raggiungere discoteche, ristoranti e bar senza green pass. Ma la maggior parte del movimento nautico si è basato sull’osservazione delle regole anche nello stesso charter. E’ su questa stagione premiante per la cantieristica che si aprirà dal 7 al 12 settembre prossimo, lo Yachting Festival di Canes, il salone della nautica che quest’anno ospita circa 600 imbarcazioni, 430 espositori e più di 140 anteprime. Gli spazi protagonisti di questo appuntamento saranno lo storico Vieux Port sul lungomare di Suquet che ospiterà le barche a motore fino a 45 metri mentre a Port Canto saranno ormeggiate le barche a vela con 20 novità mondiali. Ma da quest’anno ci sarà anche uno spazio dedicato alle “occasioni” per imbarcazioni di oltre 22 metri. Tra le novità a Port Canto, il catamarano a vela Garcia Explocat 52 e gli Amel 50 e 60. - (PRIMAPRESS)