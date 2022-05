Nautica: lo yacht NY40 del cantiere marchigiano Nerea si prepara al debutto mondiale a Cannes

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Una preview al Salone Nautico di Venezia del Nerea Yacht NY40, non poteva avere location miglior per quel mix tra arte, tradizione e atmosfere che solo la città lagunare Sa regalare. Gli ingredienti che si "leggono" negli stilemi del NY40,derivati dalla sorella minore NY24, ma che con gli spazi dilatati assumono una resa assolutamente diversa, appariranno evidenti nel debutto in anteprima mondiale al prossimo Cannes Yachting Festival 2022, dal 6 all’11 settembre 2022. Lo spiccato carattere sportivo, con carena solida e performante progettata dall’ingegner Maurizio Zuccheri (Zuccheri Yacht Design), risulta estremamente riconoscibile, grazie al tratto distintivo dei designer Alessio Battistini e Davide Bernardini dello studio Ideaitalia, che firmano anche questo secondo modello del cantiere marchigiano. NY40 è una barca proiettata al futuro mantenendo un grande rispetto delle tradizioni: un mix di design moderno e tradizione nautica con richiami all'automotive design. Raffinatezza, equilibrio ed eleganza proprie di una cifra stilistica tutta italiana sono tangibili nelle linee tese e pulite, quasi sensuali con pochi segni che caratterizzano e valorizzano il progetto, così come nelle fiancate svuotate con grosse finestrature che alleggeriscono e slanciano il profilo della barca. Il cofano, dal carattere sportivo, richiama il design delle auto da corsa. Il prendisole centrale, dal sapore residenziale, è un richiamo al dehor delle ville in riva al mare. Il teak dei ponti, a lisca di pesce, fornisce un chiaro rimando alla tradizione dell’ebanisteria di bordo. L’acciaio lucido è un immancabile segno della tradizione marinaresca e sinonimo di consistenza. - (PRIMAPRESS)