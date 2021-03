Nautica: la trasformazione in realtà virtuale del Riva 76 Perseo Super firmata da Officina Italiana Design

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Reinventare negli spazi e in nuove soluzione uno yacht di successo come il Riva 76 Perseo Super grazie alla tecnologia digitale della realtà virtuale. E’ questo l’intervento in studio operato dal’Officina Italiana Design di Mauro Micheli e Sergio Beretta responsabili di tutta la gamma di linee esterne e interior design delle imbarcazioni del marchio Riva. “I nuovi software di realtà virtuale ci permettono di verificare ogni dettaglio e di visualizzare perfettamente spazi, linee, proporzioni in scala 1:1 nonché di muoverci a bordo per verificare gli equilibri, ottimizzando il processo di progettazione. Perseo, yacht di straordinario successo in casa Riva, dalle linee senza tempo, necessitava di piccoli interventi stilistici: sfruttando questa vantaggiosa tecnologia, ne abbiamo migliorato la vivibilità di bordo. Perfezionare un successo è una bella sfida, ma tutto è possibile grazie alla ricerca”, “L’impianto della barca in vetroresina è rimasto il medesimo ma abbiamo dato un refresh, e un look più contemporaneo”. dice Mauro Micheli, Chief Designer di OID Lievi interventi sono stati eseguiti sul design della barca per accentuarne il lato sportivo e filante dello scafo. Per esempio il tettuccio è stato scurito con una colorazione più dark, accentuando così il lato aggressivo della barca. Sulla grande vetrata, importante per il carattere dello yacht e per la trasparenza e luminosità dei suoi interni, sono stati eliminati alcuni segni presenti sul modello originario per renderla più lineare e con un design più pulito. Per quanto riguarda la distribuzione degli spazi ne è stata migliorata senza dubbio la fruibilità. Nel pozzetto poppiero il Perseo aveva una dinette con tavolo e panchetta: oggi al loro posto c’è un divanetto a C con tavolo fisso davanti al quale si possono mettere due ulteriori sedie. Officina Italiana Design ha disegnato due versioni di pozzetto: con dinette vicino alla vetrata del living e una più con mobile bar e sgabelli in stile americano. - (PRIMAPRESS)