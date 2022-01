Nautica: la scelta sostenibile di Nadal e Alonso per navigare nello spazio con i catamarani di nuova generazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nautica slow e sostenibile piace ai campioni dello sport. Dopo la leggenda del tennis maiorchino Rafa Nadal, armatore di un catamarano Sunreef 80, ora anche il campione di F1 Fernando Alonso ha scelto un catamarano dotato di motori elettrici e di un impianto solare sviluppato internamente dal cantiere, il Sunreef Power 60 Eco.

Ad attirare gli interessi di questi sportivi per i catamarani-eco sono stati sopratutto gli spazi, la navigazione confortevole e la sostenibilità di propulsione non inquinanti. Questa imbarcazione di 18 metri può ospitare fino a 12 persone (in sei cabine doppie) più quattro membri dell'equipaggio. Il grande baglio (più di 10 metri) offre un ponte molto spazioso. A cominciare dal grande salone (semiaperto) che si unisce al pozzetto di poppa. L'interno del ponte principale, pensato sia per il relax che per i momenti conviviali, è interamente personalizzabile. Le finestre panoramiche consentono l'ingresso di grandi quantità di luce.

Le aree relax esterne dello yacht comprendono un'ampia terrazza a prua e un pozzetto a poppa sempre adatto al relax e ai pasti. Come ormai d'obbligo a bordo di questa gamma di yacht, c'è una piattaforma idraulica a poppa pensata come beach club o come accesso all'acqua. Grazie all'innovativo garage di poppa e piattaforma, il 60 Sunreef Power può trasportare il tender, moto d'acqua e giochi d'acqua.