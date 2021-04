Nautica: dalla Silicon Valley arriva Navier 27 un open 100% elettrico e con i foil per volare a 30 nodi

(PRIMAPRESS) - USA - Dalla Silicon Valley, in California al Palm Beach International Boat Show si toglie i veli la nuova barca con i foil ed elettrica. Si chiama Navier 27 ed è il progetto di una start-up statunitense che adotta i foil come il trend del momento in fatto di windsurf ma con l’aggiunta di essere 100% elettrica. La sua velocità? Sino a 30 nodi di velocità. Il debutto di questo open di 8 metri è previsto per il 2022.

La ceo di Navier, Sampriti Bhattacharyya, ha un dottorato di ricerca in MIT in ingegneria meccanica declinata nel campo della progettazione idrodinamica. Al suo attivo l'ingegnere vanta anche una precedente esperienza come ingegnere aerospaziale nella costruzione di sistemi di controllo di volo alla NASA. La barca presentata a Palm Beach ha un sistema di foil retrattili e sarà dotata di un sistema di autopilota assistito avanzato. Questo sistema, secondo il cantiere, consente una gestione dei foil semplice ed intuitiva adatto sia ai diportisti principianti che ai capitani più esperti. Navier 27 è proposta in due versioni, una chiusa in stile pilotina ed un altra aperta in stile walk-around. La sua autonomia in elettrico è di 70 miglia. Il prezzo di vendita? Circa 250 mila euro.