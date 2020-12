Nasce “ASI Circuito Tricolore” tra motorismo d’epoca e turismo nel segno del lifestyle italiano

(PRIMAPRESS) - TORINO - È stato titolato “ASI Circuito Tricolore” ed è un inedito format che nel 2021 andrà a completare il calendario degli eventi dell’ente di promozione del motorismo storico. L’obiettivo è di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.

"ASI Circuito Tricolore” è una serie di manifestazioni che finalizza i più recenti protocolli d’intesa che l’Automotoclub Storico Italiano ha siglato con importanti istituzioni nazionali, come la Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l’ANCI che riunisce i comuni italiani, l’Associazione Città dei Motori. Sarà un’esperienza che contribuirà a rimettere in moto il sistema Paese partendo dal territorio e dai più alti valori espressi dal motorismo storico.Gli eventi che fanno parte di “ASI Circuito Tricolore” sono tutti organizzati dai Club Federati ASI, i sodalizi che ogni anno organizzano oltre 3.000 manifestazioni in tutta Italia, trasformando il motorismo storico in opportunità di promozione turistica e in strumento di sviluppo sociale e culturale. - (PRIMAPRESS)