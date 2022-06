Motori: pronto al debutto il Milano Monza Motor Show con 50 marchi in esposizione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà una passerella tra le nuove proposte di auto e moto il prossimo Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 19 giugno prossimi. Sono 50 i brand automobilistici e motociclistici che hanno confermato la partecipazione alla 2a edizione di MIMO: da Aiways a Zero Motorcycles passando per Lamborghini, Pagani e Dallara. Andrea Levy Presidente MIMO Milano Monza Motor Show: “La 2a edizione sarà una festa ad accesso gratuito per il pubblico, che potrà passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto. Il momento clou sarà la Premiere Parade di giovedì 16 giugno ore 19 sul red carpet attorno al Duomo, la parade che porterà a sfilare insieme tra il pubblico dalla più sostenibile delle citycar alle più esclusive e performanti hypercar. Un altro grande appuntamento sarà all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 giugno, a partire dalle ore 11, quando cominceranno ad arrivare gli equipaggi della 1000 Miglia, seguiti dalle supercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia”. - (PRIMAPRESS)