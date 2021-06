Motori: parte MiMo, una 4 giorni nel cuore di Milano con 63 brand dell'automotive e un pezzo di storia

(PRIMAPRESS) - MILANO - I motori diventano protagonisti di questo lungo fine settimana (10-12 giugno) con quattro giorni di eventi nel cuore di Milano, da Corso Vittorio Emanuele sino al Duomo ma anche con puntate all'autodromo di Monza tanto da chiamare l'intera manifestazione "MiMo". In tre chilometri di "show room all'aperto" si tocca via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco.

"L'automotive è il secondo settore cruciale per Regione Lombardia - commenta nella presentazione dell'evento di oggi, l'assessore regionale all'Istruzione, Fabrizio Sala - Uno dei più grandi centri di ricerca che abbiamo in Lombardia è dedicato alla mobilità, nella declinazione dell'innovazione dei dispositivi e nella mobilità sostenibile. La storia più antica dei motori è qui. Mimo costituisce un grande evento, non solo per il settore automotive, ma anche per il turismo. Torneremo a vivere l'internazionalità".

MiMo conta 63 brand di automotive, 50 auto e 10 motociclistiche, con un'anteprima Ducati, oltre ad altre dieci prime mondiali di auto, tra cui la Bugatti Bolide e la Pagani Imola. Venerdì, poi, in Largo Ascari a Milano (zona Romolo) su iniziativa dell'Automobile Club cittadino, sarà inaugurato un monumento dedicato allo storico pilota automobilistico Alberto Ascari. - (PRIMAPRESS)