Motori: i 3 modelli di auto usate più ricercati in Italia

In Italia il mercato delle auto usate gode di ottima salute, nonostante le difficoltà di questo ultimo anno. I numeri d'altronde non mentono mai e dimostrano che, soprattutto per alcuni modelli, il mercato delle auto usate è più vivo che mai nel nostro Paese. Ma quali sono i tre modelli di auto usate più ricercati in Italia? Scopriamolo insieme.Tra le auto usate più vendute nel nostro Paese spicca la Dacia Sandero. Si tratta di una berlina a 5 porte che ha come punto di forza principale un prezzo altamente competitivo. Nata sulla base della Dacia Logan, l'utilitaria della Casa rumena, con il restyling della seconda generazione, ha subito una serie di modifiche estetiche che hanno reso più occidentale il design esterno. Con l'aggiornamento del 2016, la Sandero ha visto, inoltre, l'introduzione del nuovo tre cilindri 1.0 TCe nella gamma dei motori, anche in versione GPL, che ha sostituito il più vecchio 1.2 aspirato. Oltre alla versione Streetway, la Dacia Sandero viene offerta anche nella variante Stepway a ruote alzate. Una vettura che piace soprattutto per le motorizzazioni con le quali viene proposta. L'auto viene proposta a listino con tre diverse motorizzazioni e altrettante alimentazioni. Il propulsore a benzina 1.0 SCe è un 3 cilindri che eroga 75 CV ed è abbinato al cambio manuale a 5 rapporti. A questo si aggiungono il nuovo 3 cilindri 1.0 TCe GPL da 100 CV che viene equipaggiato anche sulla sorella maggiore Duster e il 1.5 Blue dCi da 75 CV.Per quanto riguarda i Suv ed i mini Suv, tra le auto più vendute spicca la BMW X3 usata . Una vettura molto stilosa e comoda. Nell'abitacolo, il sedile di guida è molto consistente e dispone di regolazioni millimetriche, compresa quella in lunghezza per le cosce. Dietro c'è il climatizzatore separato e c'è spazio adeguato anche per tre persone. Per il bagagliaio, dalla forma molto regolare e ottime rifiniture, la Casa dichiara un volume di carico da 550 a 1.600 litri. Fra le tante le piccole comodità di cui dispone ci sono le levette per abbattere gli schienali, il portellone elettrico e un ampio vano sotto il ripiano (30 litri).Lunga come una media famigliare, in città non è per nulla impacciata, tanto più che la visibilità è buona e che nei parcheggi vengono in aiuto i sensori. Cambio automatico e sospensioni elettroniche non giovano soltanto al comfort, ma pure al piacere di guida, soprattutto fra le curve: in fatto di tenuta di strada e agilità questa suv se la gioca con le berline sportive.Chiudiamo la nostra speciale classifica con una vettura tutta italiana. Stiamo parlando della Fiat 500 L che risulta tra le vetture usate più ricercate in Italia. La Fiat 500L garantisce una ottima abitabilità interna grazie alla sua lunghezza di quattro metri e ventiquattro centimetri. Le proporzioni della vettura sono equilibrate grazie anche ad una larghezza pari a 178 centimetri e ad una altezza di un metro e sessantasei. Buona la capacità del bagagliaio che, con il divanetto posteriore in posizione, è di 412 litri.