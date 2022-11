Motori: dalla Cina il nuovo motore diesel con un’efficienza termica del 52,28% a basse emissioni

(PRIMAPRESS) - WELFANG-MILANO - I motori diesel sembravano avere un destino segnato per le sempre più restrittive politiche di transizione ecologica fissate anche dall'Ue e dal recente Cop27 ma sul mercato irrompe Weichai uno dei principali gruppi cinesi di manifattura industriale che potrebbe contribuire ad aprire un nuovo scenario. L'azienda di Welfang lancia il primo motore base diesel commerciale con un’efficienza termica del 52,28%. Sempre l'azienda cinese ha presentato un motore base a gas naturale con un’efficienza termica del 54,16%. Rispetto ai prodotti comunemente presenti sul mercato (motori diesel con un’efficienza termica media del 46%), l’applicazione commerciale della tecnologia utilizzata per il motore base con un’efficienza termica del 52,28% può ridurre il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica del 12%. Nel settembre 2020 Weichai aveva lanciato il primo motore base diesel al mondo con un’efficienza termica del 50,23%. A gennaio 2022 l'azienda ha incrementato ulteriormente l’efficienza del motore diesel raggiungendo il 51,09%, continuando a guidare il settore globale dei motori a combustione interna. Il gas naturale utilizzato svolge un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel motore a combustione interna grazie alle sue proprietà intrinseche. Nel 2008 il Gruppo cinese ha iniziato a progettare la tecnologia di iniezione diretta di gas nel cilindro, sviluppando nel 2012 il primo motore cinese a combustione altamente potente dotato di sistema di iniezione diretta di gas naturale compresso ad alta pressione nel cilindro. Dal 2018 il Team R&D di Weichai ha compiuto due importanti passi in avanti in termini di efficienza termica dei motori base a gas naturale, superando il 45% nel 2020 e il 50% nel 2021, rispetto al 42% del settore. A novembre di quest’anno l’efficienza termica dei motori base a gas naturale è stata migliorata al 54,16%, conforme agli standard di emissioni China VI, e superando il livello più elevato del settore pari a 47,6%. Il lancio di questi motori innovativi è stato accolto con entusiasmo dal mercato e in particolare da Steven Hartong, CEO del Gruppo Bosch, Chris Mason, CEO dell’International Federation of Automotive Engineers, Walter Downing, COO del Southwest Research Institute, Helmut Lister, CEO di AVL (Austria), Wei, Presidente di Chinese Engine Engineers Association of North America, China Mechanical Engineering Society, China Internal Combustion Engine Society, China Internal Combustion Engine Industry Association, istituti di ricerca, istituti del settore e partner strategici nazionali e internazionali. - (PRIMAPRESS)