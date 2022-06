Motori: con "Varese ti mette in moto" due giorni dedicati all'industria lombarda

(PRIMAPRESS) - MILANO – L’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano affianca l’evento “Varese ti mette in moto”. Saranno due giorni dedicati alla passione per le due ruote organizzati da VAtm, il comitato senza scopo di lucro nato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della tradizione motociclistica varesina. Sabato 18 e domenica 19 giugno, all’ippodromo Le Bettole di Varese, si terrà l’edizione 2022 di “Varese ti mette in moto” con un palinsesto che mescola prove su strada e test con spettacoli di intrattenimento. All'evento sarà possibile salire in sella a tutta la gamma della SWM, l'azienda cinese che ha fatto sua la storia della piccola maison motocilistica nata a Varese negli anni Settanta.

E sempre attingendo dall’industria motociclistica Varesina dal 1922 ad oggi, c'è un'area espositiva dedicata a marchi come, Aermacchi, Aspes, Cagiva, Caproni, Frera, Frisoni, Ganna, HRD, Linto, Lory, Magni, MV Agusta, Premoli e Sessa. - (PRIMAPRESS)