Motori: Angelo Sticchi Damiani riconfermato presidente dell’ACI per il 2021/24

(PRIMAPRESS) - ROMA - Angelo Sticchi Damiani è stato riconfermato presidente dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2021-2024, con oltre il 94% dei voti. Leccese, coniugato, due figli, ingegnere civile e stimato progettista di infrastrutture stradali, Sticchi Damiani è al suo terzo mandato al vertice dell’associazione degli automobilisti italiani.

Appassionato di auto d’epoca, Sticchi Damiani ha saputo dare impulso all’ACI Storico sostenendo il valore della conservazione e protezione del motorismo storico sotto l’aspetto della cultura ma anche attraverso la rievocazione di gare che hanno segnato l’epopea delle corse su strada come la Targa Florio e la Coppa d’Oro delle Dolomiti.Ma fra i successi ottenuti sul fronte “istituzionale” c’è certamente l’accoglienza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle istanze dell'ACI per la conservazione dei documenti originali dei veicoli di almeno 30 anni di età. - (PRIMAPRESS)