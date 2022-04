Motori: accordo strategico di VMoto con Castiglioni e Milone per lo sviluppo del mercato

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il management di Vmoto Limited ha annunciato di aver concluso un accordo di investimento con Giovanni Castiglioni e con Graziano Milone, entrambi attivi nel settore motociclistico globale. La famiglia Castiglioni ha oltre trent'anni di storia nell'industria motociclistica, avendo in precedenza posseduto e contribuito alla crescita di alcune delle aziende motociclistiche di maggior successo a livello mondiale, iniziando l'avventura negli anni '70 con la fondazione del Gruppo Cagiva, che comprendeva diversi marchi, fino all'iconico e prestigioso marchio MV Agusta le cui azioni sono state vendute nel 2019. Tra le moto MV Agusta di maggior successo quelle concepite durante la gestione della famiglia Castiglioni.

L'accordo strategico con Castiglioni consisterà in un investimento diretto in Vmoto e nella nomina di advisor del consiglio di amministrazione di Vmoto con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità di vendita e strategie di marketing, sia nel mercato europeo che globale. Castiglioni supporterà Vmoto anche nello sviluppo e nel design della nuova gamma prodotto.

Allo stesso tempo, Graziano Milone già partner della filiale italiana, Vmoto Soco Italy srl (VSI), è stato nominato Global Chief Marketing Officer e Presidente della Strategia e del Business Development di Vmoto Limited. Milone è un imprenditore con un'ampia storia di successi in numerosi settori dove ha incrementato in modo significativo le vendite per una serie di rinomate aziende industriali anche nel settore automotive. Vmoto ha inoltre stipulato un accordo di investimento che incrementerà la partecipazione di Milone in Vmoto Limited.